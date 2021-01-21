Лімітами можна регулювати суми операцій, час, частоту та інші параметри.

Професійні учасники валютного ринку схвально сприймають обережні дії Національного банку щодо його лібералізації.

Про це виданню Mind.ua сказав директор департаменту казначейських операцій АТ «ЮНЕКС БАНК» Дмитро Дребот.

Читайте такожНБУ виділив банкам понад 8 мільярдів гривень рефінансу

Він зазначив, що учасники ринку розуміють: швидко зняти усі обмеження неможливо. Тому вони рекомендують і надалі рухатися поетапно, поступово розширюючи ліміти. На їхню думку, лімітування є дуже правильним та обережним інструментом в сьогоднішніх українських реаліях.

«Професійні учасники ринку та банкіри – на боці Нацбанку. І вони готові підказати, як безболісно прибрати ці обмеження. Наприклад, операції з валютою можна лімітувати. Встановлювати ліміти можливо різними способами і використовуючи різні критерії. Це дозволить уникнути негативних наслідків і не допустити дестабілізацію валютного ринку», – наголошує Дмитрій Дребот.

За його словами, лімітами можна регулювати суми операцій, час, частоту та інші параметри. Вміло використовуючи цей інструмент, НБУ може поступово привчити український ринок працювати з усім тим інструментарієм, який є доступним європейським банкам, водночас не ставлячи під загрозу стабільність курсу.

«Ми розуміємо, що шлях лібералізації – складний», – констатує Дмитрій Дребот.

Серед позитивних кроків з боку НБУ він назвав нещодавнє рішення, яким регулятор зняв чергові обмеження на валютному ринку. Відтепер бізнес та населення зможуть укладати форвардні контракти за власним бажанням. Раніше скласти такий контракт було можливо лише за наявності експортно-імпортного контракту.

Зокрема, бізнес зможе наперед визначати, за яким курсом він продасть валюту через певний час.

«Логічно, що передбачити, яким буде валютний курс навіть через тиждень, неможливо. Ось тут і прийде на допомогу форвардний контракт, у якому сторони відразу ж домовляються про курс майбутньої угоди. Це зручно та безпечно», – пояснює Дмитрій Дребот.

Фізичним особам НБУ дозволив не лише продавати, а і купувати валюту за форвардними контрактами. Але на думку спеціалістів, населення не користуватиметься цим механізмом дуже активно через те, що фізичні особи не займаються регулярним бізнесом, а джерела походження їхніх коштів ретельно перевіряє фінмоніторинг банків.

«Так, форвард – гарний і корисний інструмент. Суть його в тому, що в клієнта є на руках вільна гривня, і він хоче придбати валюту. Але не сьогодні, а через півтора або два місяці. Виняток становлять ситуації, коли людина продає квартиру або машину, отримує на руки гривню і хоче перестрахувати свої ризики. В цьому разі форвард дійсно допоможе. Але це будуть поодинокі операції», – пояснює Дмитрій Дребот.

Він наголошує, що завдяки таким маленьким, але слушним крокам, згодом – коли дозволять макроекономічні умови в Україні – стане можливим черговий виток лібералізації, а в перспективі і максимальне зняття обмежень на валютному ринку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН