Продати долар можна в середньому за курсом 37,55 грн, євро - 39,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 26 жовтня, залишився на рівні попереднього показника - 38,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,55 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,70 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,90 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні складає 37,97 грн/дол. (продати долар можна за 37,85 грн), євро - 40,35 грн/євро (курс продажу - 40,13 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 25 жовтня, залишився на попередньому рівні - 37,70 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора також не змінився і становить 40,50 грн за євро.

Національний банк України на четвер, 26 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,62 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 29 копійок порівняно з попереднім показником.

Вас також можуть зацікавити новини: