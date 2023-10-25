Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,62 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 26 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,62 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 29 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,54/36,56 грн/дол., євро - 38,67/38,67 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 25 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,50 грн за євро.

Середній курс в обмінниках та банках Києва сьогодні складає 37,94 грн/дол. (продати долар можна за 37,81 грн), євро – 40,40 грн/євро (курс продажу -40,18 грн/євро).

З 3 жовтня в Україні діє режиму гнучкого курсоутворення, яким НБУ замінив фіксований курс, що діяв у країні з початку повномасштабної війни.

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