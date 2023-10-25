Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 25 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 38,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,70 грн за євро. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро. Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні складає 37,94 грн/дол. (продати долар можна за 37,81 грн), євро – 40,40 грн/євро (курс продажу - 40,18 грн/євро).

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 24 жовтня, подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 5 копійок і становить 40,50 грн за євро.

Відео дня

Національний банк України на середу, 25 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,58 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,91 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

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