Гроші призначені для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли забезпечувати себе найнеобхіднішим.

Уряд Німеччини надасть Україні 200 млн євро на програми допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це повідомила міністр з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце, передає "Німецька хвиля".

"Більшість нашої нової допомоги, 200 млн євро, піде на програму, яку проводить український уряд для підтримки внутрішньо переміщених осіб", - сказала Шульце.

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"Гроші призначені для того, щоб переселенці в Україні могли продовжувати забезпечувати себе найнеобхіднішим", - пояснила вона.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Берліні зустрінеться з Шульце, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Я буду говорити з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у підтримці переселенців", - сказала Шульце.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини заблокували прийняття нових біженців.

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