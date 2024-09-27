16 великих фінансових установ об'єдналися навколо Wero.

Найбільші банки Європейського союзу роками створювали нову систему оплати, яка дасть змогу клієнтам відмовитися від карток Visa Inc. і Mastercard Inc. Йдеться про проект Wero, який поширюється на більшу частину Західної Європи.

Видання Bloomberg пише, що платформа, підтримувана 16 великими банками та фінансовими установами, зокрема BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG і Worldline SA, дасть змогу німецькому клієнту миттєво розраховуватися з готелем у Франції, використовуючи свій власний банківський рахунок, а не картку Visa або Mastercard.

Якщо проєкт вдасться, то це може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів комісійних, які вони отримують від європейських торговців щоразу, коли покупці оплачують що-небудь карткою. Але що ще важливіше, це приклад того, що Європа не хоче покладатися на США у створенні ключових елементів інфраструктури, зокрема, фінансової.

Відео дня

"Visa і Mastercard настільки великі, що в їхніх руках зосереджена велика влада над ринком", - каже Мартіна Ваймерт, виконавчий директор European Payments Initiative, компанії, що створила Wero. "Ідея полягає в тому, щоб створити альтернативу міжнародним системам, щоб запропонувати європейським гравцям і споживачам європейський вибір".

Wero належить пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе зрівнятися з Visa і Mastercard, які щорічно обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу. Наприклад, минулого року ці компанії обробили 14,8 трильйона доларів і близько 9 трильйонів доларів відповідно, отримуючи комісію за обробку транзакцій.

За минулі роки в Європі з'явилося безліч локальних платіжних систем, як-от Swish у Швеції, Twint у Швейцарії та iDeal у Нідерландах, але жодна з них не набула такого широкого поширення, як Visa або Mastercard.

Wero, яка минулого року придбала iDeal, а також люксембурзьку компанію Payconiq, прагне заповнити ці прогалини. Її послуги будуть доступні як через власний додаток, так і через платформи кредиторів-учасників.

Платіжні операції в Україні

Раніше компанія Mastercard повідомляла, що за результатами другого кварталу 2023 року Україна увійшла до ТОП-5 країн світу за кількістю безконтактних оплат гаджетами. Крім цього, останні 5 років наша країна традиційно входила в десятку країн, які є лідерами за кількістю NFC-оплат.

При цьому в НБУ заявили, що українці активно користуються платіжними картками. Найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельних мережах.

Вас також можуть зацікавити новини: