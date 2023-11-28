Найбільше операцій з картками припадає на покупки у торговельних мережах.

Українці активно користуються платіжними картками. Кількість подібних операцій лише зростає.

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1,973 млрд, а їхня сума – 1,407 трлн грн", - йдеться у повідомленні Національного банку

Найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі – здійснено 1,358 млрд операцій (73,6%) на суму 419,2 млрд грн. Перекази з картки на картку у ІIІ кварталі становили третину за сумою (31,3%) та майже десятину за кількістю (8,1%) усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,5% за сумою та 13,9% за кількістю.

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Середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 309 грн (проти 310 грн у II кварталі 2023 року);

з переказу з картки на картку – 1 854 грн (проти 1 829 грн);

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 504 грн (проти 495 грн).

Платіжні операції в Україні

Раніше компанія Mastercard повідомляла, що за результатами другого кварталу 2023 року Україна увійшла до ТОП-5 країн світу за кількістю безконтактних оплат гаджетами. Крім цього, останні 5 років наша країна традиційно входила до десятки країн, що є лідерами за кількістю NFC-оплат.

Так, в указаному періоді частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат у фізичному ритейлі в країні перетнула рубіж у 60% у другому кварталі цього року.

У липні 2022 року в Україні офіційно запустили Google Гаманець, де можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності.

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