Платіжні системи обмежать комісію за переказ грошей в Україну до 3% від суми переказу.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення міжнародні платіжні системи домовилися знизити комісії для грошових переказів в Україну.

Про це йдеться в повідомленні НБУ. Рішення було прийнято з ініціативи Єврокомісії.

Міжнародні компанії, які надають послуги з переказу грошей зобов'язалися розширити можливості для здійснення доступних і прозорих переказів коштів на підтримку українців і України.

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Платіжні системи обмежать комісію за переказ грошей в Україну до 3% від суми переказу.

Документ підписали керівники Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, а також представники найбільший українських банків і платіжних систем.

Знижені тарифи діятимуть дев'ять місяців з дня підписання Угоди. Потім їх переглянуть відповідно до поточної ситуації.

У Нацбанку зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну.

За попередніми оцінками НБУ, за січень-липень 2022 року в Україну перерахували $7,6 млрд. Це всього на 5,7% менше, ніж за аналогічний довоєнний період.

З усіх коштів, перерахованих в Україну з-за кордону за січень-липень 2022 року, через міжнародні системи переказу надійшло 24% коштів.

Як змінювалися суми переказів:

За 2019 рік українці перевели 12 мільярдів доларів.

У січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами склав: в Україну з-за кордону - 5365 млн дол. США в еквіваленті; з України за кордон - 246 млн дол. США в еквіваленті.

За підсумками серпня 2020 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну скоротився на 11% в річному вираженні й склав $906 млн.

У 2020 році мігранти перевели в Україну 11 980 млн доларів.

У 2021 році трудові мігранти перевели в Україну 15 026 млн доларів.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1 162 млн доларів.

За підсумками першого півріччя 2022 року українські заробітчани перерахували додому $6,46 млрд.

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