Такий стрімкий розвиток безконтактних оплат пов’язаний зі зростанням популярності цифрових гаманців.

За результатами другого кварталу Україна увійшла до ТОП-5 країн світу за кількістю безконтактних оплат гаджетами. Останні 5 років наша країна традиційно входила до десятки країн, що є лідерами за кількістю NFC-оплат.

Згідно з повідомленням компанії Mastercard, переданим УНІАН, частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат у фізичному ритейлі в країні перетнула рубіж у 60% у другому кварталі цього року.

"За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п’ятірці разом з Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США", - повідомив віце-президент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрій Батхін.

Зазначається, що такий стрімкий розвиток NFC-оплат пов’язаний зі зростанням популярності цифрових гаманців, які дозволяють перетворити гаджет з модулем NFC – смартфон, смартгодинник чи фітнес-браслет – на зручний платіжний інструмент, а окрім цього – з розповсюдженням технології безконтактної оплати. Серед найпопулярніших категорій оплат – продуктовий ритейл, заклади харчування, одяг та взуття, а також автозаправні станції.

У компанії також зазначили, що важливим фундаментом для поширення культури безконтактних оплат також став розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків. За даними НБУ, сьогодні майже 97% POS-терміналів в країні приймають безконтактні оплати.

За словами Батхіна, саме комплексний підхід до розвитку безконтактних оплат в країні та відкритість українців до інновацій, стали важливими передумовами "цифрового стрибка" і забезпечили Україні місце серед світових країн-лідерів у категорії NFC-оплат.

Технологію NFC можуть "прокачати" у 4-6 разів

Як повідомляв УНІАН, консорціум NFC Forum, до якого входять технологічні компанії, серед яких Apple та Google, представив план розвитку технології безконтактної передачі даних NFC до 2028 року. Зокрема, планується збільшити радіус дії NFC в 4-6 разів, тоді як сьогодні сигнал чипа приймається на невеликій відстані, для чого необхідно торкатися гаджетом або карткою до POS-термінала.

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