Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL.

Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL.

"Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України", - написав Шмигаль у Telegram.

Зокрема, 1 млрд доларів буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF за рахунок внеску США в межах ініціативи G7. Ще 1,05 млрд доларів Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.

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"Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови", - зазначив прем'єр.

Заморожені активи Росії – останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен на початку грудня заявив, що країни G7 завершують процес передачі Україні перших траншів з 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів РФ у США та Європейському Союзі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що західні партнери України мають перейти від заморожування російських активів до їхньої конфіскації. За його словами, "змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним".

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