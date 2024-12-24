Україна очікує отримати 38 млрд дол. наступного року на невійськові видатки бюджету, повідомив прем'єр.

Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості, і уряд впевнений у покритті необхідних видатків наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - сказав він.

За словами Шмигаля, Україна отримала понад 16 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади тощо, і лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів, підкреслив прем'єр.

Відео дня

За 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн - на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.

"Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів", - зазначив Шмигаль.

Міжнародна фінансова допомога

У 2025 році Україна отримає близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Такий прогноз озвучив член ради Національного банку України Василь Фурман.

23 грудня до державного бюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF). На 2025 рік програмою EFF передбачено до 2,7 мільярда доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: