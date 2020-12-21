За словами Зеленського, ЄБРР сьогодні є найбільш інституційним інвестором в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо і подякував їй за підписання Угоди про виділення Україні 450 млн євро на ремонт доріг.

Про це повідомила прес-служба офісу президента.

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"Активна співпраця з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими установами важлива для нас з точки зору залучення додаткових кредитних коштів для інвестицій в інфраструктуру. І я вітаю підписану 18 грудня угоду з "Укравтодором", що дозволить вже наступного року розпочати роботи з капітального ремонту доріг", - цитує прес-служба слова Зеленського.

Також глава держави зазначив, що ЄБРР сьогодні є найбільш інституційним інвестором в Україні.

"Наскільки мені відомо, нинішній портфель проектів банку вже досяг 730 млн євро, а до кінця року цей обсяг може досягти 900 млн євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, банк продовжує активно інвестувати в Україну і надавати підтримку українському бізнесу", - сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується.

Крім цього, він запросив президента ЄБРР в Україну.

Угода з ЄБРР

18 грудня Європейський банк реконструкції та розвитку та Україна підписали угоду про виділення 450 млн євро Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодор») на реконструкцію автодороги M-05 Київ-Одеса та будівництво об'їзду навколо Львова.

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Автор: Павло Степанець