Володимир Зеленський обговорив питання щодо відновлення економіки України з головою Світового банку та виконавчим директором Міжнародного валютного фонду.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що світові фінансові інституції вже узгодили рішення про виділення десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців. Після війни. Про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив з головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що це лише перші рішення.

"Говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Говорив з лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. З президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема - членство в ЄС для України", - наголосив президент.

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