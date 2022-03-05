Президент Володимир Зеленський заявляє, що світові фінансові інституції вже узгодили рішення про виділення десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни.
Про це він сказав у відеозверненні.
"Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців. Після війни. Про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив з головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що це лише перші рішення.
"Говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Говорив з лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. З президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема - членство в ЄС для України", - наголосив президент.