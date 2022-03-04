Рада Європейського інвестиційного банку затвердила 668 млн євро екстреної фінансової підтримки для України.
Про це повідомляється на офіційному сайті банку.
"Рада затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро. Цей пакет первинної допомоги для зруйнованої війною країни гарантується ЄС в межах Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС. Це допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема закупівлю продовольчих товарів, медикаментів і пального для громадян.
Зазначається, що ця екстрена підтримка стане доступною протягом кількох днів. ЄІБ перекаже кошти, доступні в межах двох кредитів ЄІБ, що спершу були надані з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору України.
Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик ЄС.