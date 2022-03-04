Ця екстрена підтримка стане доступною протягом кількох днів.

Рада Європейського інвестиційного банку затвердила 668 млн євро екстреної фінансової підтримки для України.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

"Рада затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро. Цей пакет первинної допомоги для зруйнованої війною країни гарантується ЄС в межах Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС. Це допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема закупівлю продовольчих товарів, медикаментів і пального для громадян.

Зазначається, що ця екстрена підтримка стане доступною протягом кількох днів. ЄІБ перекаже кошти, доступні в межах двох кредитів ЄІБ, що спершу були надані з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору України.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик ЄС.

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