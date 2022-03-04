Рада ЄІБ затвердила 668 мільйонів євро екстреної фінансової підтримки для України / фото ua.depositphotos.com

Рада Європейського інвестиційного банку затвердила 668 млн євро екстреної фінансової підтримки для України.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

"Рада затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро. Цей пакет первинної допомоги для зруйнованої війною країни гарантується ЄС в межах Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС. Це допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема закупівлю продовольчих товарів, медикаментів і пального для громадян.

Зазначається, що ця екстрена підтримка стане доступною протягом кількох днів. ЄІБ перекаже кошти, доступні в межах двох кредитів ЄІБ, що спершу були надані з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору України.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик ЄС.

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