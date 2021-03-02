Дефіцит торгівлі товарами зріс в 1,5 раза, а профіцит торгівлі послугами в 4 рази.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень 2021 року зведений з профіцитом 260 мільйонів доларів проти дефіциту в 32 мільйони доларів роком раніше.

Читайте такожУкраїнських експортерів до країн ЄС стає дедалі більше-ШмигальЯк повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період зріс у 1,5 раза - зі 155 мільйонів доларів до 230 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 4 рази – зі 123 мільйонів доларів до 490 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН.

За оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2020 рік зведений з дефіцитом 1,677 мільярда доларів проти дефіциту в 12,5 мільярда доларів роком раніше.

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Автор: Катерина Жирій