Україна вийшла в плюс за показниками зовнішньої торгівлі на $260 мільйонів / REUTERS
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень 2021 року зведений з профіцитом 260 мільйонів доларів проти дефіциту в 32 мільйони доларів роком раніше.
Читайте такожУкраїнських експортерів до країн ЄС стає дедалі більше-ШмигальЯк повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період зріс у 1,5 раза - зі 155 мільйонів доларів до 230 мільйонів доларів.
Також повідомляється, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 4 рази – зі 123 мільйонів доларів до 490 мільйонів доларів.
Довідка УНІАН.
- За оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2020 рік зведений з дефіцитом 1,677 мільярда доларів проти дефіциту в 12,5 мільярда доларів роком раніше.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram