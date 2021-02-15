Зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік був зведений з дефіцитом 3,689 млрд дол.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-грудень 2020 року зведений з дефіцитом 255,5 млн дол. проти 3,689 млрд дол. за підсумками 2019 року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну в 2020 році скоротився на 12,5% в порівнянні з 2019 роком - до 59,298 млрд дол., експорт-скоротився на 7,8 %, до 59,042 млрд дол.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Попередні показники

За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 рази нижче дефіциту за 2018 рік.

За оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України за 2019 рік зведений з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.

Станом на 1 лютого 2021 року баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України за 2020 рік був зведений з дефіцитом 1,677 мільярда доларів проти дефіциту в 12,5 мільярда доларів роком раніше.

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Автор: Богдан Слуцький