Падіння торкнулося всіх груп акцій.

Фондовий ринок США зафіксував рекордне за останні п'ять тижнів падіння.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння відбулося на тлі повідомлення про те, що президент США Джо Байден планує майже вдвічі підвищити податок на приріст капіталу.

Падіння торкнулося всіх груп акцій.

Президент Байден розглядає можливість підвищення ставки податку на приріст капіталу майже вдвічі — з нинішніх 20% до 39,6% — для осіб зі щорічним доходом $1 млн і більше.

З урахуванням існуючого додаткового податку на інвестиційний дохід це означає, що загальна ставка федеральних податків для багатих інвесторів може скласти 43,4%. Як пише видання, підвищення податків необхідно адміністрації Байдена для фінансування витрат на соціальні потреби, необхідні для оголошеної президентом боротьби з нерівністю.

Офіційне представлення підвищень податків, як повідомляється, відбудеться наступного тижня. Поки ж прес-секретар президента Джен Псакі помітила лише, що, на думку адміністрації, підвищення податку не матиме негативного впливу на довгострокові інвестиції.

Що цьому передувало

Бюджетне управління Конгресу США прогнозувало, що для відновлення після викликаної пандемією кризи американській економіці буде потрібно близько 10 років.

У квітні 2020 року в Morgan Stanley прогнозували, що в 2020 році економіка США скоротиться на 5,5% і це буде самим різким обвалом з 1946 року. Очікувалося, що безробіття в США в другому кварталі досягне піку 15,7%. Хоча раніше економісти банку очікували, що показник не перевищить 12,8%. Кумулятивна втрата робочих місць досягне 21 мільйона.

Прогнози, опубліковані бюджетною службою Конгресу, говорили про те, що ВВП США скоротиться на більш ніж 7% у другому кварталі на тлі посилення пандемії коронавірус.

31 липня 2020 року бюро економічного аналізу США відзвітувало про падіння реального ВВП на 32,9% за підсумками другого кварталу 2020 року щодо попереднього кварталу в перерахунку на річні темпи. Економіка США показала найбільше падіння за останні 73 роки.

Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів і завершили Липень в мінусі.

На тлі побоювань інвесторів щодо зростання числа інфікованих коронавірусом американські фондові індекси за підсумками торгів 28 жовтня впали більш ніж на 3%.

Станом на 3 листопада 2020 року фондовий ринок США йшов вгору.

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Автор: Олена Коваленко