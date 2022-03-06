Це можливо тепер завдяки рішенню ВРУ про примусове вилучення на користь України майна, власниками якого є РФ та її резиденти.

Глухівський кар’єр кварцитів, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, планують націоналізувати на користь України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти "на користь держави Україна", - написав він.

Живицький нагадав, що Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї. Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.