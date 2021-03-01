Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801500 гривень.

Український бізнесмен Геннадій Корбан став власником 50% в ТОВ "ЗТ-Інвест".

Про це свідчать дані реєстру Opendatabot.

За даними Укрпатенту, ЗТ-Інвест володіє доменом і торговою маркою мережі електроніки Citrus.ua. наприкінці лютого Корбан викупив частку в компанії у її співзасновника Дмитра Зінченка.

Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801500 гривень. Її співвласником також є Григорій Топал.

Цитрус є великою українською спеціалізованою мережею магазинів гаджетів і аксесуарів, створеної у 2000 році. Має понад 52 роздрібних магазинів в 11 містах України. Штат - понад 2600 осіб. Також займається торгівлею через інтернет-магазин.

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Автор: УНІАН