Представники "Цитруса" спростували інформацію про те, що український бізнесмен Геннадій Корбан став співвласником компанії.

Про це йдеться в заяві прес-служби "Цитруса".Читайте такожВсесвітній День шопінгу в Цитрусі

Зазначається, що компанія "ЗТ-ІНВЕСТ" не є учасником операційної діяльності "Цитрус" і не має жодного відношення до обігових і матеріальних засобів.

Також у заяві йдеться, що частина другорядних торгових марок дійсно перебуває у власності "ЗТ-ІНВЕСТ". Але це не впливає на операційну діяльність компанії.

"Процедура придбання частки в "ЗТ-ІНВЕСТ" пройшла таємно, в порушення законних процедур. Звернення до судових органів подано 2.03.2021", - наголосили в компанії.

1 березня 2021 року з'явилася інформація, що Корбан став власником 50% у ТОВ "ЗТ-ІНВЕСТ".

За даними Укрпатенту, "ЗТ-ІНВЕСТ" володіє доменом і торговою маркою мережі електроніки Citrus.ua. повідомлялося, що в кінці лютого Корбан викупив частку в компанії у її співзасновника Дмитра Зінченка.

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Автор: УНІАН