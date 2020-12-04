Третина заявленої суми витрат піде на забезпечення заходів по боротьбі з коронавірусом.

За оцінками оргкомітету Токіо-2020, влади Токіо і японського уряду, перенесення Олімпійських ігор на літо 2021 року обійдеться приблизно в $2,8 млрд.

Читайте такожМОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою в ТокіоТакі дані були наведені на прес-конференції, яка пройшла сьогодні, 4 грудня, після зустрічі президента оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Йосіро Морі, губернатора Токіо Юріко Коїке і міністра у справах Олімпійських і Паралімпійських ігор Сейко Хасімото. Тижнем раніше японська газета Yomiuri з посиланням на свої джерела в оргкомітеті повідомляла, що перенесення ігор обійдеться в $1,9 млрд, передає kommersant.

За оцінками учасників тристоронньої зустрічі, третина заявленої суми витрат піде на забезпечення заходів по боротьбі з коронавірусом. Найбільшу частину витрат беруть на себе міська влада - $1,1 млрд, трохи менше — $1 млрд — оргкомітет Токіо-2020, решту додасть національний уряд. Як зазначила Коїке, у них у всіх єдина мета — забезпечити безпеку ігор, а найбільша проблема — додаткові витрати. "Це найсерйозніше питання в підготовці до ігор. Нам потрібні розуміння і підтримка жителів Токіо і японського народу»,— зазначила вона.

Олімпійські ігри в Токіо

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Автор: УНІАН