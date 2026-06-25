Ціни злетіли майже вдвічі: скільки коштує орендувати будинок в Києві та області

Найвища медіанна вартість оренди будинку зафіксована у Козині.

Медіанна вартість оренди будинку у Києві станом на травень становила 110 тисяв гривень, що на 16% вище, ніж у травні минулого року. У низці населених пунктів Київської області зростання цін виявилося ще стрімкішим.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, серед найближчих до столиці населених пунктів суттєве подорожчання за рік фіксували у Білогородці: +95% - до 97 тис. грн у травні цього року. Також помітно зросли медіанні ціни у Гнідині (+75% - до 109 тис. грн) та Гостомелі (+69% - до 70 тис. грн). У Чабанах показник за рік сягнув +41% - до 70 тис. грн.

Зазначається, що у Вишеньках та Українці, порівняно з травнем минулого року зростання було на рівні +21% - до 176 тис. грн та 79 тис. грн відповідно. Найвища медіанна вартість оренди будинку у Козині становила 442 тис. грн, що на 18% більше, ніж минулого року. Крім того, від +9% до +11% зросла медіанна ціна у Гатному (115 тис. грн) та Нових Петрівцях (62 тис. грн).

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Натомість зменшення медіанної вартості за рік відбулось у Броварах (-17% - до 12 тис. грн), Вишгороді (-27% - до 53 тис. грн), Гореничах (-26% - до 88 тис. грн), Ірпені (-23% - до 25 тис. грн), Лебедівці (-29% - до 381 тис. грн), Підгірцях (-21% - до 79 тис. грн) та Романкові (-23% - до 176 тис. грн).

Як змінився попит

Кількість відгуків на оголошення щодо оренди будинку у деяких населених пунктах нижча, ніж у травні минулого року. Зокрема, у Києві цього року вона була меншою на -17%. Також пошукачі будинків менше активно відгукувались на оголошення у Ходосівці -51%, Вишеньках -48%, Гатному -47%, Гнідині -35%, Вишгороді -33%, Нових Петрівцях -26% та Білогородці -22%.

Однак подекуди попит за рік, навпаки, суттєво зріс. Найбільший показник у Нових Підгірцях, +75%. Також помітно зросла кількість відгуків на оголошенні щодо оренди будинків у Чабанах +53% та Хотянівці +44%. Дещо менші показники зростання попиту в Українці +32%, Лебедівці +16%, Гостомелі +10% та Козині +8%.

Аналітики також зазначають, що в місячній динаміці чіткої тенденції сезонного здорожчання на оренду будинків не фіксували. Медіанна ціна зросла в окремих населених пунктах, однак в інших лишилась на тому ж рівні або, навпаки, зменшилась. Наприклад, у Білогородці - +12% у травні, порівняно з квітнем цього року, а у Гатному - +4%. Натомість у Ходосівці медіанна вартість оренди будинку за місяць стала меншою на 19%, а у Підгірцях на - 45%.

Щодо кількості відгуків на оголошення, то вона у травні 2026 року здебільшого вища, ніж у квітні. Попит на оренду будинків на початку сезону зріс у: Хотянівці (+10%), Козині (+13%), Ходосівці (+32%), Романкові (+35%), Гнідині (+48%) та Підгірцях (+116%).

У Києві водночас за місяць значних змін не відбулось: попит зріс на 2%, а медіанна ціна оренди будинку лишилась на рівні квітня 2026 року.

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В більшості великих українських міст суттєво зросла вартість оренди однокімнатної квартири. Станом на 24 червня, найбільше ціни зросли у Харкові, Запоріжжі та Кропивницькому. Водночас у столиці було навіть зафіксовано незначне здешевлення.

Раніше повідомлялося, що найдорожчим регіоном в сегменті оренди кімнати у травні стала Закарпатська область, де медіанна ціна кімнати сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж рік тому. За результатами дослідження "OLX Нерухомість", у Київській області медіанна ціна оренди кімнати становила 4 тис. грн.

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