В Україні суттєво зросла ціна оренди житла: де 'однушка' подорожчала найбільше

Київ став єдиним містом в Україні, де ціна оренди однокімнатної квартири знизилась.

В більшості великих українських міст суттєво зросла вартість оренди однокімнатної квартири. Найбільше ціни зросли у Харкові, Запоріжжі та Кропивницькому, тоді як у Києві зафіксовано незначне здешевлення, повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Зазначається, що найбільш стрімке зростання цін зафіксовано не в західних регіонах, а на сході країни. Так, у Харкові оренда "однушки" подорожчала одразу на 75% за рік. Зараз однокімнатну квартиру там здають у середньому за 7 000 грн на місяць. У Запоріжжі ціни зросли на 60% – 8 000 грн, а в Кропивницькому на 43% – 10 000 грн.

Водночас найдорожчим містом для оренди однокімнатного житла залишається Ужгород. Тут медіанна вартість квартири становить 22 500 грн на місяць, що на 19% більше, ніж рік тому. Друге місце посідає Львів, де оренда коштує 20 300 грн (+20%).

Відео дня

Помітне подорожчання також спостерігається в низці обласних центрів:

Тернопіль – 14 500 грн (+30%);

Хмельницький – 12 700 грн (+27%);

Черкаси – 15 000 грн (+26%);

Чернівці – 15 800 грн (+25%);

Івано-Франківськ – 18 000 грн (+24%).

Суттєво зросли ціни також у таких містах: Одеса – 13 000 грн (+19%); Житомир – 13 000 грн (+18%); Вінниця – 14 000 грн (+17%); Миколаїв – 7 000 грн (+17%).

Менш помітне подорожчання зафіксовано в Чернігові, де оренда зросла на 13% до 9 000 грн та у Дніпрі на 9% до 12 000 грн. А також у Рівному – 13 000 грн (+8%) та Луцьку – 15 000 грн (+7).

Водночас не скрізь ринок демонструє зростання. У Полтаві середня вартість оренди залишилася на рівні минулого року і становить 12 000 грн.

При цьому в Києві зафіксоване єдине серед великих міст зниження на 5%. Попри це, столиця залишається одним із найдорожчих ринків оренди, де медіанна ціна однокімнатної квартири становить 18 000 грн на місяць.

Житло в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", найдорожчим регіоном в сегменті оренди кімнати у травні стала Закарпатська область, де медіанна ціна кімнати сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж рік тому.

Раніше повідомлялося, що за останні п’ять років квартири площею 20-30 кв. м. суттєво подорожчали по всій Україні. Лідером став Івано-Франківськ, де за 5 років медіанна вартість стала вищою на +217% до 9,5 тис грн (у понад 3 рази).

Вас також можуть зацікавити новини: