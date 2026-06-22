Ціни на оренду кімнат в Україні переписали: які області стали найдорожчими

У Київській області медіанна ціна оренди кімнати становила 4 тис. грн.

Найдорожчим регіоном у травні стала Закарпатська область, де медіанна ціна кімнати сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж рік тому.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", до регіонів із найвищою вартістю оренди також увійшли: Львівська область – 5 тис. грн на місяць (ціна з травня 2025 року не змінилась) та Чернівецька область – 4,5 тис. грн (ціна збільшилась на 12,5%, порівняно з травнем 2025 року).

Водночас у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Київській областях медіанна ціна оренди кімнати становила 4 тис. грн.

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За 3,5 тис. грн можна було орендувати кімнати у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях. При цьому у Кіровоградській та Одеській областях оренда коштує 3 тис. грн, а у Миколаївській та Сумській – 2,5 тис. грн.

У Харківській області медіанна ціна кімнати збільшилася з 2,3 тис. грн до 3 тис. грн, у Запорізькій – з 2,5 тис. грн до 3 тис. грн, а у Чернігівській – з 2 тис. грн до 2,5 тис. грн. У Донецькій області оренда знизилась з 3,5 тис. грн у травні 2025 року до 3 тис. грн у травні 2026 року.

Найдоступніші ціни на оренду кімнат у травні 2026 року зафіксовано у Херсонській області – 1,5 тис. грн на місяць (у травні 2025 року – 2 тис. грн).

Де найбільший попит на оренду кімнат

Зазначається, що найактивніше орендарі шукали кімнати у довгострокову оренду у Запорізькій області. В області кількість відгуків на одне оголошення збільшилась у 4,4 раза порівняно з травнем минулого року. Також суттєво зріс інтерес до оренди кімнат у Харківській області – майже втричі, у Миколаївській – у 1,7 раза, а у Закарпатській – у 1,5 раза.

Серед регіонів зі зростанням попиту також:

Черкаська область – підвищення попиту на 38% порівняно з травнем 2025 року;

Хмельницька область – на 28%;

Чернівецька область – на 26%;

Полтавська область – на 24%;

Дніпропетровська область – на 20%;

Івано-Франківська область – на 17%;

Львівська область – на 14%;

Кіровоградська область – на 9%.

Зниження попиту на довгострокову оренду кімнат

Водночас у частині регіонів попит на оренду кімнат знизився. Найбільше падіння зафіксовано у Херсонській області – кількість відгуків на одне оголошення зменшилась у 6 разів, порівняно з травнем 2025 року.

Також зниження попиту спостерігали в:

Чернігівській області – на 46%;

Волинській області – на 40%;

Рівненській області – на 32%;

Сумській області – на 24%;

Тернопільській області – на 15%;

"Запорізька область стала лідером за темпами зростання попиту, та залишається серед регіонів із відносно доступною орендою – 3 тис. грн на місяць. Схожа ситуація спостерігається у Харківській області, де попит зріс майже втричі, а ціна оренди залишається середньою по Україні. Зростання попиту в цих областях пов’язане з потребою у тимчасовому житлі через переміщення людей, військових та безпековою ситуацією у прифронтових регіонах", - резюмували аналітики.

Житло в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", за останні п’ять років квартири площею 20-30 кв. м. суттєво подорожчали по всій Україні. Лідером став Івано-Франківськ, де за 5 років медіанна вартість стала вищою на +217% до 9,5 тис грн (у понад 3 рази). На другому місці – Ужгород з показником +175% (11 тис. грн у травні 2026 року).

Аналітики DIM.RIA відмічали, що в квітні вартість житла в Україні продовжила тренд зростання. Тоді в новобудовах ціна за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні. Водночас на вторинному ринку динаміка була нерівномірною.

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