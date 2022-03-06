Кабмін прийняв таке рішення 6 березня.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час брифінгу заявив, що Кабінет Міністрів України сьогодні прийняв рішення скасувати штрафні санкції за несплату комунальних послуг під час війни.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Отже, уряд прийняв рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - сказав Чернишов.

Попри те, що відключати комунальні послуги за несплату не будуть, міністр все ж просить українців по можливості оплачувати їх послуги. Також він наголосив на тому, що комунальні служби зараз працюють в посиленому режимі, щоб забезпечити жителів країни необхідним.

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