Кабмін запропонував на час війни ввести мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ і його розподіл.

Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд подасть до Верховної Ради законопроекти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ і його розподіл, а також на тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі", - сказав він.

За його словами, в законопроектах також будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, прийняті урядом законопроекти пропонують встановити заборону на підвищення тарифів на теплову енергію, на послуги з розподілу природного газу, з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

"При цьому ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася станом на 24.02.2022. Пропонується заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості. Також законопроектом пропонується встановити перелік та механізми фінансування відповідних гарантій та компенсацій, спрямованих на забезпечення сталого функціонування ринку природного газу та сфери теплопостачання в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення", - написав він.

Війна і комунальні тарифи:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

29 квітня 2022 року Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.

5 травня 2022 року стало відомо про те, що міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" розробила і пропонує профільному міністерству пропозиції щодо впровадження альтернативних антикризових шляхів регулювання теплової галузі в умовах воєнного стану.

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