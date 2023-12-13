Проблема балансуючого ринку на сьогоднішній день не є вирішеною.

Компанія "Укренерго" найближчими тижнями буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, заборгованість яких сукупно вже перевищує 30 млрд грн. Перш за все відключення стосуватимуться споживачів, які не є критичною інфраструктурою, але все ж відмовляються платити за спожите електрику, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Борг перед нами 30,1 млрд грн на балансуючому ринку. Ми спостерігаємо продовження нарощення дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на "постачальника останньої надії" – компанію "Укрентеренерго", – сказав Кудрицький.

Кудрицький підкреслив, що природою зростання боргу "постачальника останньої надії" є факт, що багато споживають електроенергію, не оплачуюючи її, й їх не можна відключити.

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"Ця проблема балансуючого ринку на сьогоднішній день не є вирішеною", - додав Кудрицький.

Держава визначила понад 5,5 тисяч підприємств, які не можуть бути відключені від електропостачання. Це підприємства критичної інфраструктури, такі як водоканали, теплокомуненерго, муніципальні компанії, державні шахти та обленерго. Однак до переліку потрапили й випадкові підприємства, які не повинні мати пільги щодо оплати електроенергії.

"Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об’єктами критичної інфраструктури, то або вони сплатять рахунки за електроенергію або їх чекають можливі відключення за борги", – підкреслив Кудрицький.

Водночас він додав, що водоканали і теплокомуненерго мають бути захищені від відключень.

"Найближчі тижні буде великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які не сумлінно платили за електроенергію на протязі багатьох місяців", – підсумував керівник "Укренерго".

Борги на енергоринку

Загальний борг на енергетичному ринку складає близько 60 мільярдів гривень. У переліку боржників і тих, кому винні, знаходяться всі найбільші гравці: "Енергоатом", "Укренерго", "Гарантований покупець", ДТЕК, "Центренерго", постачальники, обленерго, експортери та споживачі.

За підрахунками голови Асоціації споживачів комунальних послуг Олега Попенка, борги населення за житлово-комунальні послуги становлять 110 мільярдів гривень.

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