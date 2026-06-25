Штучний інтелект вже витісняє працівників: експерти розкрили, які професії під загрозою

Зміни торкнулися й ІТ-сфери, де роботодавці дедалі менше шукають фахівців-початківців.

Штучний інтелект уже змінює ринок праці в Україні та світі. Найбільший вплив відчувають працівники, які виконують рутинні завдання, йдеться в статті УНІАН.

За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, насамперед на українському ринку праці спадає попит на операторів із введення даних, бухгалтерів без вузької спеціалізації, базових операторів колл-центрів, а також початківців у копірайтингу та перекладі.

"Саме в цих категоріях вплив штучного інтелекту відчутний найбільше, бо сучасні інструменти вже здатні виконувати рутинні текстові, операційні та комунікаційні завдання. Іноді роботодавці просто менше потребують людей на таких позиціях", - сказала Абдулліна.

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Помітні зміни відбуваються й в ІТ-галузі. Експертка вказала, що в цій сфері скорочується попит на початківців джуніор-розробників і тестувальників. Причина полягає в тому, що інструменти штучного інтелекту допомагають досвідченим програмістам швидше писати код і виконувати частину роботи, яку доручали початківцям.

Директор КБІС КПІ ім. Ігоря Сікорського, Microsoft MVP та Solution Architect Андрій Губський додав, що штучний інтелект підсилює вже наявний дисбаланс по галузях. За його словами, де працівників критично бракує, він поки не здатен їх замінити. Там же, де ШІ працює найефективніше, конкуренція на ринку лише зростає.

При цьому ситуація в Україні відрізняється від кейсу в США та на глобальному ринку, де вже відбуваються масштабні скорочення, пов'язані з автоматизацією та впровадженням ШІ.

"Частково ця тенденція може впливати й на український ІТ-сектор через міжнародні компанії та аутсорсингові бізнеси, які працюють із глобальними клієнтами. Але поки я б не називав це масовим явищем саме для українського бізнесу", - сказав Губський.

Водночас керівник практики штучного інтелекту юридичної компанії Juscutum Петро Білик наголосив, що для молодших спеціалістів штучний інтелект може значно підвищити стартові навички і компенсувати відсутні знання.

"Але у таких спеціалістів є велика спокуса занадто довіряти системам ШІ, адже вони демонструють правдоподібний результат, а у молодших спеціалістів ще немає досвіду на його верифікацію. Тому важливо приділяти великий час на навчання спеціалістів, щоб вони виросли в експертів", - повідомив Білик.

Робота та штучний інтелект - останні новини

Керівниця People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановська повідомляла, що найзатребуванішими на ринку праці майбутнього стануть фахівці, які вміють знайомити людей з технологіями, а також архітектори робочих процесів і біотехнологи.

Раніше директорка Центру бізнес-освіти та підвищення кваліфікації Інституту психології і підприємництва Марія Фурман повідомляла, що ШІ змінив ринок праці, але не замінив людину повністю. За її словами, найбільш затребуваними залишаться професії, пов’язані з роботою з людьми, освітою, управлінням і креативністю, а також навички критичного мислення та емоційного інтелекту.

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