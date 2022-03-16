У РФ реєструють новий логотип, який дуже схожий на товарний знак всесвітньої мережі ресторанів швидкого харчування.

У Російській Федерації вирішили зареєструвати новий товарний знак - "Дядя Ваня", який дуже схожий на логотип всесвітньої мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, що покинула територію РФ.

Заявка на реєстрацію нового російського логотипу подана до реєстру Федеральної служби з інтелектуальної власності в суботу, 12 березня.

Логотип вирішило зареєструвати ТОВ "Русское Поле-Логистик" (місто Люберці, Московська область РФ).

Торгова марка закріплена за кодами, які стосуються діяльності ресторанів, кафе, закусочних, барів, їдалень, а також деяких послуг - це особистий кухар і приготування та доставка страв додому.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. На початку війни ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв, Херсон та Маріуполь, є багато жертв.

Через війну в Україні проти РФ запровадили нові санкції, і низка іноземних компаній, зокрема McDonald's, вирішили тимчасово покинути російський ринок.

З 14 березня в Росії закрилися всі ресторани McDonald's - всього їх було 850.

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