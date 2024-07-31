Політики зважують, чи варто знову знижувати ключові ставки у вересні.

У липні 2024 року споживчі ціни у єврозоні зросли на 2,6% порівняно з даними річної давності. Це перевищило червневий показник у 2,5%, що також було середньою оцінкою аналітиків. Зазначається, що базова інфляція утримувалась на рівні 2,9% третій місяць поспіль, хоча економісти прогнозували незначне уповільнення, пише Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

Зазначається, що від цих да них залежить рішення Європейського центрального банку щодо ключових ставок. Засідання ЄЦБ заплановане на 11-12 вересня, і інвестори очікують, що вони зроблять другий крок у відповідь на первинне зниження ставки, яке відбулося в червні. Окрім інфляції, центробанки також чекають на свіжу інформацію щодо заробітних плат та корпоративних прибутків, а також на подальші оновлення щодо економічної активності.

"Ми очікуємо, що ЄЦБ продовжить вичікувальну позицію після виходу цих даних. Ще занадто рано робити остаточні висновки щодо вересневого зниження ставки, яке продовжує залишатися нашим базовим сценарієм", – зазначають аналітики фінського банку Nordea.

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Іншим важливим фактором для політиків ЄЦБ можуть бути ознаки можливого пом'якшення з боку Федеральної резервної системи США, останнє рішення якої має бути прийняте 31 липня.

За словами журналістів, показники єврозони слідують за суперечливими звітами з усього регіону. У найбільшій економіці єврозони, Німеччині, зростання цін несподівано прискорилося, тоді як в Іспанії напрочуд різко сповільнилося. У Франції та Італії темпи зростання також зросли.

Політики приділяють особливо пильну увагу сфері послуг, яка, на їхню думку, є найбільш схильною до ризику зростання заробітних плат: "Інфляція у сфері послуг залишається на незручно високому рівні, навіть якщо вона дещо знизилася. Зростання показника і незмінність базового показника також викликає подив. Стійкість базового зростання цін змусить Раду керуючих бути обережною при розгляді питання про час подальшого зниження ставок. Ми все ще очікуємо наступного кроку у вересні", – вказують аналітики.

ЄЦБ вважає, що інфляція залишиться вищою за ціль"до кінця наступного року", попередила президент Крістін Лагард.

Судження центрального банку ще більше ускладнюють дані про нерівномірність зростання. Однак інвестори передбачають ще щонайменше два зниження ставок цього року.

Варто зазначити, що єврозона – це валютний союз 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб.

Проблеми в європейських країнах

Раніше УНІАН писав, що країни єврозони стикаються зі "значним фіскальним тягарем" через старіння населення, додаткові витрати на оборону та зміну клімату, що робить більш нагальною необхідність скорочення високого рівня боргу.

До того ж Німеччина втрачає лідерство в ЄС. На позицію Берліна впливають слабкий канцлер і суперечки в коаліції.

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