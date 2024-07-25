Темпи зростання реального ВВП очікуються на рівні 4–5% у 2025–2026 роках.

Упродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилася та наблизилася до 5%, надалі вона також зростатиме, але вже в наступному році почне знижуватися.

"Зважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже у 2025 році – до 6,6%. У 2026 році інфляція повернеться до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці", - повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

За словами голови НБУ, економічне відновлення України триватиме, хоча буде обмеженим через вплив війни, зокрема через значні пошкодження енергосистеми.

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Пишний зазначив, що економічне зростання в першому півріччі тривало, хоча й сповільнилося впродовж останніх місяців внаслідок масштабних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Однак бізнес частково адаптувався до постійних відключень електроенергії. Вагому підтримку економічній активності надавала також стабільна робота морського коридору.

"Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік – до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", - сказав він.

Пишний додав, що поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП до 4–5% у 2025–2026 роках.

Споживчі ціни в Україні - останні новини

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в червні у річному вимірі склала 4,8%, прискорившись з 3,3% у травні. Інфляція на споживчому ринку у червні порівняно із травнем становила 2,2%, з початку року – 4,3%.

У Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначено, що споживча інфляція прискорилася в червні, зокрема, через вичерпання минулорічного врожаю та падіння курсу гривні. Проте подальше зниження цін на продукти відбувалося завдяки більшій пропозиції через теплу погоду на початку цього року, а також через великий торішній врожай і переорієнтацію виробників на внутрішній ринок.

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