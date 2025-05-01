Угода про корисні копалини, яку США підписали з Україною, обіцяє американцям вигоду, що значно перевершує вкладені гроші.
Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі NewsNation.
"Ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - сказав глава Білого дому.
Трамп повторив, що саме таку суму його попередник Джо Байден виділив Україні у якості військової допомоги.
"Ми уклали угоду, в рамках якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати. Це також добре для України, тому що американська присутність на місцях видобутку допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у райони, де будуть проводитися роботи", - висловив свою думку Трамп.
Угода про корисні копалини
Перепитії навколо угоди про надра точилися ще з нового року. Сторони ніяк не могли дійти згоди щодо умов контракту. В кінці лютого Трамп і український президент Володимир Зеленський повинні були урочисто підписати цю угоду, але щось пішло не так.
А вчора пізно увечері стало відомо, що США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Це підтвердила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.