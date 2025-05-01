Глава Білого дому розраховує, що ця угода дозволить США заробити багато грошей.

Угода про корисні копалини, яку США підписали з Україною, обіцяє американцям вигоду, що значно перевершує вкладені гроші.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі NewsNation.

"Ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - сказав глава Білого дому.

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Трамп повторив, що саме таку суму його попередник Джо Байден виділив Україні у якості військової допомоги.

"Ми уклали угоду, в рамках якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати. Це також добре для України, тому що американська присутність на місцях видобутку допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у райони, де будуть проводитися роботи", - висловив свою думку Трамп.

Угода про корисні копалини

Перепитії навколо угоди про надра точилися ще з нового року. Сторони ніяк не могли дійти згоди щодо умов контракту. В кінці лютого Трамп і український президент Володимир Зеленський повинні були урочисто підписати цю угоду, але щось пішло не так.

А вчора пізно увечері стало відомо, що США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Це підтвердила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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