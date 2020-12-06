За його словами, програма передбачає не тільки державний сектор фінансування. Значна її частина - це залучення іноземних інвестицій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський висловив сподівання, що уряд затвердить концепцію загальнодержавної космічної програми вже цього року.

Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Ми її зараз внесли. Я думаю, що цього року ми приймемо концепцію. І відразу ж тоді будемо погоджувати загальнодержавну програму. Сподіваюся, якщо реально дивитися, на початку наступного року ми вийдемо на Верховну Раду. Це ж програма, яка затверджується Верховною Радою", - сказав Уруський.

За його словами, програма передбачає не тільки державний сектор фінансування. Значна її частина - це залучення іноземних інвестицій.

"Треба в цьому контексті працювати. Але сегмент дистанційного зондування Землі та науковий сегмент мають залишатися на державному рівні. Я прихильник того, щоб це ми фінансували за рахунок державних коштів. А ось супутниковий зв'язок, навігація, ракетоносії різного базування, старту, мається на увазі наземного або повітряного, - це виключно за рахунок комерційних проектів має здійснюватися", - додав Уруський.

Закон про регулювання космічної діяльності

29 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законів України про державне регулювання космічної діяльності" № 143-IX.

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Автор: Світлана Закелова