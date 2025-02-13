Нью-Делі є найбільшим імпортером російської сирої нафти, що перевозиться морем.

Індія хоче купувати російську нафту тільки в тому разі, якщо її постачають компанії та судна, які не потрапили під санкції США. Країна є другим за величиною імпортером і споживачем нафти у світі.

Видання Reuters пише, що Індія дотримується обмежень ООН, а не тих, що запровадили окремі країни, але небезпека вторинних санкцій з боку Вашингтона створюють проблеми в забезпеченні поставок російської нафти, оскільки індійські банки і компанії значною мірою залежать від фінансової системи США.

Закупівлі російської нафти індійськими НПЗ порушені через санкції щодо ланцюжка поставок російської нафти, що призвело до різкого зростання ставок фрахту танкерів, оскільки деякі покупці і порти в Китаї та Індії уникали суден, що потрапили в "чорний список".

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Індійські чиновники заявили, що вони повідомили російським постачальникам і трейдерам, що нафта, яку вони продають, має відповідати параметрам санкцій США

"Ми не хочемо ризикувати. Ми не чіпатимемо вантажі, в яких задіяні санкціоновані організації або судна в ланцюжку поставок", - сказав один з індійських чиновників.

Експорт російської нафти - останні новини

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід для транспортування нафти до Китаю. У результаті плата за перевезення російської нафти ще більше зросла.

Пізніше стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, а порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

Водночас деякі нафтопереробники Індії намагаються зберегти імпорт дешевої нафти з Росії. Компанії працюють з торговцями, вантажовідправниками та іншими посередниками над відновленням поставок в умовах санкцій США.

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