Павло Сорокін вважає, що політика не повинна заважати торгівлі енергоресурсами.

Перший заступник міністра енергетики Російської Федерації Павло Сорокін заявив, що санкції США проти Москви не повинні вплинути на торгівлю нафтою з Індією. При цьому він вважає, що поки зарано оцінювати наслідки останніх обмежень.

Видання Reuters пише, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як західні країни запровадили обмеження проти Росії і скоротили закупівлі енергоносіїв через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Наші відносини з Індією засновані на економічному прагматизмі", - зазначив Сорокін. "Ми вважаємо, що торгівлі енергоресурсами не повинна заважати ніяка політика".

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За його словами, поки рано оцінювати вплив останніх санкцій США.

"Не можна судити про ситуацію на підставі даних за кілька тижнів. Необхідно більше часу, щоб оцінити ці моменти, але ми вважаємо, що конструктивні відносини будуть і надалі успішними", - зазначив Сорокін.

У грудні та січні російські поставки в Індію впали порівняно з попередніми шістьма місяцями.

Indian Oil Corp, провідна нафтопереробна компанія Індії, минулого місяця заявила про можливе скорочення імпорту російської нафти в цьому фінансовому році, у зв'язку з останніми санкціями США.

Сорокін заявив, що санкції незаконні і завдали величезної шкоди світовій економіці.

"Економіки, що розвиваються, втратили десятки мільярдів доларів, і вони також збільшили вартість капіталу для всіх у цій галузі", - сказав він. "Санкції внесли елемент невизначеності в енергетичний сектор, де проєкти мають дуже тривалі терміни реалізації".

Експорт російської нафти - останні новини

У 2024 році експорт нафтопродуктів із Росії морським шляхом скоротився майже на 10%. На це вплинули удари українських дронів по великих НПЗ, зростання витрат на фінансування та заборони уряду на експорт бензину.

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід, щоб обслуговувати ключовий маршрут транспортування нафти в Китай.

У результаті плата за перевезення російської нафти ESPO до Китаю ще більше зросла і наразі майже вп'ятеро вища, якщо порівнювати з рівнем до запровадження санкцій США проти нафтової промисловості РФ.

Пізніше стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, бо порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

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