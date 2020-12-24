Строком на п'ять років її придбало ТОВ "Спис Україна".

Державна служба геології та надр України вперше виставила золоторудний лот, і ряд інших, на електронні торги. Під час аукціону загальна вартість лотів зросла в шість разів - з 6,5 до 38,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці в Facebook.

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На електронні торги було виставлено 13 спеціальних дозволів з покладами бурштину, марганцевих руд, підземних вод і золота.

Золоторудний лот був виставлений на подібний аукціон в Україні вперше в історії. Строком на п'ять років його придбало ТОВ "Спис Україна".

"Ми проводимо велику роботу, щоб формувати цікаві пропозиції для ринку і залучати якомога більше гравців. Велика кількість учасників аукціонів створила сильну конкуренцію, що посприяло підвищенню кінцевої вартості лотів. В результаті проведених аукціонів Державний бюджет України отримає понад 38 мільйонів гривень", - сказав голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

Хто покупець

Як повідомляє видання "НВ", ТОВ "Спис Україна" зареєстровано в лютому 2010 року. Основний вид діяльності - діяльність холдингових компаній, другорядні - купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна, Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, діяльність головних управлінь (хед-офісів).

Кінцевий бенефіціар компанії-громадянин Туреччини Фірат Чакмак. Статутний капітал ТОВ - 869 грн.

Ціна на золото

У серпні 2019 року ф'ючерси на золото досягли шестирічного максимуму на Товарній біржі Нью-Йорка (COMEX). Ціна за унцію дорогоцінного металу зросла на 1,17% і досягла $1503,30. Позначку в $1,5 тис.золото подолало вперше з квітня 2013 року. Причина зростання цін - стійкий попит на золоті злитки на тлі торгової війни між Китаєм і США, уповільнення глобального зростання і пом'якшення грошово-кредитної політики світовими центробанками.

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Автор: УНІАН