Росія запускає реактивні 'Шахеди' по Україні фактично із заводу, - Флеш

Він опублікував фото деталей одного з дронів.

Росія запускає реактивні "Шахеди" по Україні фактично із заводу. Про це повідомив радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Він опублікував фото деталей одного з дронів і зазначив, що дата на них є датою виготовлення саме деталі, а сам "Шахед" зібрали пізніше.

Раніше у вцілілій модифікації Seeker виявили переважно китайські компоненти, бойову частину масою до 90 кг, камеру та системи зв’язку, які дозволяють оператору коригувати політ у реальному часі. Основні характеристики:

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Двигун TG-2000 дає змогу розганятися до 450–500 км/год, підійматися на висоту до 8 км і долати понад 700 км.

Mesh-модем забезпечує передачу відео та керування на відстані близько 300 км, а самі дрони можуть ретранслювати сигнал один через одного.

Камера має денний, нічний та інфрачервоний режими, а також 10-кратний оптичний і 32-кратний цифровий зум.

16-канальна CRPA-антена ускладнює роботу засобів РЕБ. Усередині також знайшли два GSM-модеми із SIM-картками.

Саме поєднання високої швидкості, керування в реальному часі та стійкості до РЕБ робить такі дрони складнішими цілями для української ППО.

Реактивні "Шахеди"

Сьогодні повідомлялось, що в Україні створено і успішно застосовано новий дрон-перехоплювач. Військова контррозвідка Служби безпеки показала збиття у повітрі на великій швидкості російського реактивного дрона.

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