За підсумками 2020 року обсяг ВВП Японії скоротився на 4,8%. Це перше скорочення з 2009 року.
Це випливає з даних, опублікованих урядом країни.
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Як повідомляє агентство Kyodo, у четвертому кварталі, з жовтня по грудень ВВП Японії зріс на 3%, у річному вираженні — на 12,7%.
Витрати населення за підсумками року на тлі пандемії коронавірусу впали на 5,9%.
Експорт за рік скоротився на 12,3%, проте в четвертому кварталі підскочив на 11%.
Аналітики очікують спаду японської економіки на початку 2021 року, оскільки в деяких районах знову вводяться обмеження на тлі пандемії, відзначає Kyodo.
За попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% — це максимальний спад з часів Великої депресії.
Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капвкладень.
Показники 2009 року
У 2009 році на тлі світової фінансової кризи глобальний ВВП знизився на 1,7%.
У 2009 році тлі світової фінансової кризи японська економіка впала на 5,7%.
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