Андрій Єрмак зазначив, що США зацікавлені у співробітництві з Україною.

Під час останньої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа американський лідер особливо активно цікавився досягненнями України у виробництві зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час заходу "Форум влади та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Глава Офісу президента наголосив, що навіть протягом війни Україна стала лідером з точки зору виробництва дронів.

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"Під час останньої зустрічі, яка між іншим була дуже хорошою, між президентом Зеленським і президентом Трампом, дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнень України щодо виробництва зброї. Він ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво", - сказав Єрмак.

Він також відмітив, що такий діалог між лідерами країн свідчить про серйозні наміри США.

"Це точно демонструє те, що Сполучені Штати зацікавлені у співробітництві з Україною", - додав глава ОП.

Зустріч Зеленського з Трампом - головні новини

25 червня президент Володимир Зеленський і американський лідер Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО, який проходив в Нідерландах.

Зеленський назвав зустріч із Президентом Трампом "змістовною" та "хорошою". За його словами, сторони охопили всі дійсно значимі питання. Зокрема, говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру, як захистити людей в Україні. Зеленський повідомив, що говорив з Трампом і про готовність України закупити американські систем ППО для прикриття міст та громадян.

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