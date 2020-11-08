Попередні замовлення вже відкрито в більш ніж 40 країнах по всьому світу.

Apple починає прийом попередніх замовлень на дві особливі моделі iPhone в цьому році: iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max (базові iPhone 12 і 12 Pro вийшли минулого місяця).

Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію. Про це повідомляє ITC.ua.

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Попередні замовлення вже відкрито в більш ніж 40 країнах по всьому світу. Перед стартом попередніх замовлень Apple роздала кільком великим профільним виданням рітейлові версії смартфонів, щоб ті могли опублікувати перші враження про новинки (повноцінні огляди вийдуть в день початку продажів 13 листопада). Одночасно Apple відкриває попередні замовлення на розумну колонку Home mini.

iPhone 12 mini став найкомпактнішим смартфоном Apple з часів iPhone 5. Він оснащується екраном діагоналлю 5,4 дюйма, але завдяки екрану з тонкими рамками нова модель вийшла компактнішою за 4,7-дюймовий iPhone 6 і актуальний iPhone SE (2020).

Що ж стосується iPhone 12 Pro Max, це модель з 6,7-дюймовим екраном з точки зору позиціонування повна протилежність iPhone 12 mini. Вона адресована любителям великих діагоналей і ентузіастам, які бажають отримати все найкраще.

У США iPhone 12 mini коштує від $729 за версію з 64 ГБ, тоді як iPhone 12 Pro Max зі 128 ГБ пам'яті стартує з позначки $1 099.

Офіційні гривневі ціни поки не повідомляються, але відома дата старту продажів — 20 листопада. Тобто, на тиждень пізніше офіційного старту глобальних продажів, як і було з iPhone 12 та iPhone 12 Pro.

Хронологія подій

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.

21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

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Автор: УНІАН