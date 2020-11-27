Британія введе новий режим конкуренції.

У наступному році Британія введе новий режим конкуренції, щоб не дати Google і Facebook використовувати свою перевагу для витіснення з ринку невеликих компаній.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними британського регулятора, на Google та Facebook у 2019 році припало близько 80% з 14 млрд фунтів стерлінгів, витрачених на цифрову рекламу у 2019 році.

Британський регулятор ринку і конкуренції (CMA) зазначив, що концентрація влади у невеликої кількості компаній стримує зростання ринку, знижує інновації та має негативний вплив на людей і підприємства, які на них покладаються.

"Прийшов час почати нову еру технологічного зростання", — зазначив британський міністр з цифрових технологій Олівер Дауден.

Хронологія подій

23 листопада 2020 року британський регулятор заявив про те, що може відкрити розслідування щодо ймовірного порушення компанією Google правил конкуренції.

Британська влада заявила, що технологічні компанії зобов'язані стати більш прозорими в питанні того, як вони використовують дані споживачів. Крім того, будуть заборонені обмеження, що ускладнюють користувачам використання конкуруючих платформ.

У відповідь Google і Facebook заявили про свою прихильність співпраці з британським урядом і регулятором у сфері цифрової реклами.

У квітні 2021 року в Британії почне роботу відділ цифрових ринків, якому можуть надати повноваження призупиняти, блокувати та скасовувати рішення, прийняті техно-компаніями, і накладати фінансові штрафи за недотримання правил.

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Автор: УНІАН