Компанія SpaceX та команди Blue Origin і Dynetics виграли контракти на фінансування з боку NASA на загальну суму $967 млн.

Космічне агентство NASA переглянуло свої плани щодо двох важливих контрактів, пов'язаних з місячною місією. Це відкладає терміни висадки астронавтів на Місяць як мінімум на 2 місяці.

Дана програма була частиною плану адміністрації Трампа з доставки астронавтів на Місяць у 2024 році. Про це повідомляє The Verge.

Читайте такожПентагон у майбутньому збирається захищати бази NASA на Місяці

Очікується, що нова адміністрація Байдена буде займатися більш нагальними національними проблемами.

Агентство повідомило трьом підрядникам, що знадобиться продовження термінів розробки їх контрактів, а в якості нової дати укладення вказується 30 Квітня.

Відповідно до графіка адміністрації Трампа, NASA планувало вибрати двох з трьох претендентів в кінці лютого, схваливши дві систем, які в подальшому і мали б використовуватися для доставки людей на Місяць.

NASA заявляє, що затримка викликана необхідністю більш ретельно оцінити пропозиції учасників, що вимагає більше часу. Разом з тим в агентстві відзначають, що може і не знадобитися весь додатковий термін, в такому випадку контракти будуть укладені раніше. Розширення термінів розгляду також дає компаніям більше часу для проектування і розробки своїх посадочних модулів, заявили в NASA.

Адміністрація Байдена ще не вибрала свого адміністратора NASA і не озвучила будь-які цілі космічної політики.

Місячна місія

2 лютого 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Пентагон в майбутньому збирається захищати бази NASA на Місяці. Пентагон планує захищати комерційні операції Сполучених Штатів з видобутку води або корисних копалин на супутнику Землі.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Конгрес США затвердив фінансування програми NASA Human Landing System в сумі $850 млн, що набагато менше $3,2 млрд, необхідних для дотримання графіка до 2024 року. Крім того, команда нового президента США Джозефа Байдена більше приділяє уваги нагальним земним проблемам, таким як зміна клімату і стримування пандемії, а щодо долі програми Artemis виникла невизначеність.

У 2020 році компанія SpaceX і команди Blue Origin і Dynetics виграли контракти на фінансування з боку NASA на загальну суму $967 млн. Ці кошти мали піти на розробку конкуруючих концепцій для реалізації посадки людини на місяць. Це перша спроба NASA виділити гроші на програму повернення астронавтів на супутник Землі з часів Apollo в 1970-х років.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко