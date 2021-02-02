Пентагон планує захищати комерційні операції Сполучених Штатів із видобутку води або корисних копалин на супутнику Землі.

Пентагон в майбутньому може зайнятися захистом баз NASA, які можуть бути побудовані на Місяці.

Про це пише газета The Wall Street Journal посиланням на джерела.

За даними видання, відомство планує захищати комерційні операції Сполучених Штатів з видобутку води або корисних копалин на супутнику Землі. Також відомства планують дослідження регіону навколо Місяця і продовження терміну служби супутників. Багато деталей проектів засекречені або розробляються.

NASA і Пентагон вирішили співпрацювати через "дії Москви і Пекіна" з можливим застосуванням "потенційно ворожих" технологій, наголошується в публікації.

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Автор: Олег Давигора