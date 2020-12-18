У популярному бенчмарку AnTuTu чіпсет набрав понад 735 тисяч балів.

Компанія Qualcomm поділилася офіційними результатами тестування свого нового чіпсета Snapdragon 888, який був презентований на початку грудня.

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Як повідомляє 4PDA, новинка виконана за 5-нм техпроцесом. Чіп включає в себе супер'ядро ARM Cortex-X1 з тактовою частотою 2,84 ГГц, три продуктивних ядра Cortex-A78 і чотири енергоефективних Cortex-A55. За роботу з графікою відповідає відеоприскорювач Adreno 660, продуктивність якого зросла на 35% в порівнянні з попередником. До складу мобільної платформи також входить нова ШІ-система 6-го покоління Qualcomm AI Engine і новий процесор Qualcomm Hexagon 780.

У компанії підкреслюють, що синтетичні тести вимірюють тільки окремі характеристики і не можуть охопити всю функціональність, реалізовану за допомогою Snapdragon, включаючи зв'язок, фото- і відеозйомку, аудіо, час автономної роботи, швидкість зарядки акумулятора і багато іншого. Тому компанія об'єднала результати ряду галузевих еталонних тестів для системи, ЦП, графічного прискорювача та ШІ-підсистеми, запустивши їх на референсному пристрої на базі Snapdragon 888. Всі результати усереднювалися за трьома ітераціями.

Всі тести проводилися з параметрами за замовчуванням, які рекомендуються для отримання оптимального співвідношення між продуктивністю і споживаною потужністю в типовому повсякденному режимі використання.

Результати на цю мить виглядають вражаюче. Так, в популярному бенчмарку AnTuTu чіпсет набрав більш ніж 735 тисяч балів.

Перші пристрої на базі Snapdragon 888 з'являться у продажу вже в першому кварталі 2021 року.

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Автор: Дмитро Захаров