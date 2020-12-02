В ході презентації акцент був зроблений на підтримці 5G, нових технологіях ШІ та можливостях мобільного геймінгу.

Компанія Qualcomm анонсувала нову мобільну платформу флагманського рівня-Snapdragon 888. Анонсовані і перші пристрої, в яких буде використовуватися цей чіп.

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Як повідомляє 4PDA, презентація відбулася на щорічній конференції Tech Summit Digital.

Поки що технічні характеристики чіпу не розкриваються. В ході презентації акцент був зроблений на підтримці платформою мереж 5G, нових технологіях ШІ і можливостях мобільного геймінгу. Новий модем підтримує швидкість завантаження до 7,5 Гбіт/с і вивантаження до 3 Гбіт / с.

До складу Snapdragon 888 увійшов повністю перероблений процесор Qualcomm Hexagon з підтримкою движка AI Engine третього покоління. Розробники обіцяють кардинальний стрибок в плані продуктивності та енергоефективності при вирішенні завдань штучного інтелекту.

Крім того, компанія запевняє, що Snapdragon 888 перетворює смартфони на професійні камери. За знімки відповідає новий процесор обробки зображень Spectra ISP.

Зазначається, що для демонстрації можливості нового чіпсета Qualcomm створила на його базі автомобіль з радіоуправлінням, підключений до мереж п'ятого покоління. Оператор керував ним віддалено, з відстані в майже 2 кілометри. Він стежив за трасою через камеру в режимі реального часу, завдяки трансляції відео з мінімальною затримкою.

В ході презентації китайська компанія Xiaomi анонсувала новий флагманський смартфон Mi11 - він стане одним з перших пристроїв на базі Snapdragon 888.

Крім цього чіпсет буде використаний в пристроях таких брендів як ASUS, Black Shark, Xperia, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo і ZTE.

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Автор: Дмитро Захаров