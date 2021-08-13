В аеропорт прибув літак з США.

Аеропорт "Житомир" прийняв перший літак, який прибув міжнародним рейсом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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У новоствореному міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Житомир" прикордонники здійснили перше оформлення літака, який прибув міжнародним рейсом.

"Першим літаком, який приземлився на аеродромі став літак загального призначення "Рірег Ра-31 - 350" рейсом зі Сполучених Штатів Америки з двома громадянами України на борту", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що літак, який першим прилетів на цей аеродром, візьме участь у космічному фестивалі "KOROLОV AVIA FEST 2021", який відбудеться цими вихідними в Житомирі.

Міжнародний пункт в аеропорту "Житомир":

30 червня Кабінет Міністрів розпорядився відкрити вантажно-пасажирський міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в міжнародному аеропорту "Житомир" імені С.П. Корольова.

Автор: Світлана Макринська