Найбільшу частку в цьому сегменті ринку склали бензинові авто.

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили 20 тис. вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Якщо порівнювати з липнем минулого року, реєстрації таких легковиків збільшились на 6%. У той же час, відносно червня зростання склало майже 8%. Такі дані наводить портал "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті автомобільного ринку зайняли бензинові авто (48%). За ними йдуть автомобілі з дизельними двигунами (23%), електрокари (19%), гібридні автомобілі та авто з ГБО (по 5%). Якщо казати про середній вік вживаних машин, які у минулому місяці перейшли на українські номери, то він дорівнює 8,7 року.

Десятка найбільш популярних моделей місяця виглядає так:

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Volkswagen Golf – 913 одиниць;

Renault Mégane – 836;

Škoda Octavia – 687;

Volkswagen Passat – 618;

Volkswagen Tiguan – 575;

Nissan LEAF – 529;

Audi Q5 – 506;

Nissan Rogue – 467;

Tesla Model 3 – 433;

Audi A4 – 429.

Загалом за 2024 рік свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легкових авто.

Вживані автомобілі – що кажуть експерти

Нещодавно відомий автомобільний спеціаліст застеріг покупців від придбання вживаних авто, які обладнані двигуном з "мокрим" ременем. Мова, зокрема, про моделі Ford з 1,0-літровим силовим агрегатом EcoBoost.

У той же час, при покупці вживаного автомобіля, механік Скотті Кілмер радить звернути увагу на дводверне купе BMW M4. На його думку, цей автомобіль може похвалитись не тільки привабливим дизайном, але й надійним двигуном.

Якщо казати про надійні вживані позашляховики, то тут Кілмер радить придивитись до Toyota RAV4 четвертого покоління, яка має "‎дуже розумну"‎ систему повного приводу.

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