У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили 20 тис. вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Якщо порівнювати з липнем минулого року, реєстрації таких легковиків збільшились на 6%. У той же час, відносно червня зростання склало майже 8%. Такі дані наводить портал "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті автомобільного ринку зайняли бензинові авто (48%). За ними йдуть автомобілі з дизельними двигунами (23%), електрокари (19%), гібридні автомобілі та авто з ГБО (по 5%). Якщо казати про середній вік вживаних машин, які у минулому місяці перейшли на українські номери, то він дорівнює 8,7 року.
Десятка найбільш популярних моделей місяця виглядає так:
- Volkswagen Golf – 913 одиниць;
- Renault Mégane – 836;
- Škoda Octavia – 687;
- Volkswagen Passat – 618;
- Volkswagen Tiguan – 575;
- Nissan LEAF – 529;
- Audi Q5 – 506;
- Nissan Rogue – 467;
- Tesla Model 3 – 433;
- Audi A4 – 429.
Загалом за 2024 рік свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легкових авто.
Вживані автомобілі – що кажуть експерти
Нещодавно відомий автомобільний спеціаліст застеріг покупців від придбання вживаних авто, які обладнані двигуном з "мокрим" ременем. Мова, зокрема, про моделі Ford з 1,0-літровим силовим агрегатом EcoBoost.
У той же час, при покупці вживаного автомобіля, механік Скотті Кілмер радить звернути увагу на дводверне купе BMW M4. На його думку, цей автомобіль може похвалитись не тільки привабливим дизайном, але й надійним двигуном.
Якщо казати про надійні вживані позашляховики, то тут Кілмер радить придивитись до Toyota RAV4 четвертого покоління, яка має "дуже розумну" систему повного приводу.