Toyota стала найпопулярнішим авто серед українців у липні / колаж УНІАН, фото depositphotos.com

Українці стали більше купувати автомобілів. Так, у липні в Україні купили близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

"Укравтопром" зазначає, що із загальної кількості машин 67% легковиків купили приватні клієнти. Порівняно з липнем минулого року продажі нових авто в приватному сегменті збільшилися на 17%, а в корпоративному - на 27%.

Найпопулярніші авто серед українців у липні:

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  • TOYOTA RAV-4 - 302 одиниці;
  • HONDA M-NV - 223;
  • MAZDA CX5 - 136;
  • KIA Sportage - 135;
  • RENAULT Duster - 133.

При цьому компанії закупили:

  • RENAULT Duster - 408 одиниць;
  • TOYOTA Hilux - 140;
  • SKODA Octavia - 106;
  • MITSUBISHI L200 - 101;
  • TOYOTA RAV-4 - 85.

Новини авторинку України

В Україні зріс попит на нові автомобілі. У липні було зареєстровано на 20% більше нових легковиків, ніж торік. Якщо порівнювати з червнем 2024-го, то споживча активність на автомобільному ринку зросла на 24%. Ще кращі показники цього року були хіба що в березні.

Загалом протягом липня в Україні зареєстрували приблизно 6,4 тисячі нових легкових авто. Якщо дивитися на бренди, то тут лідером залишилася Toyota з показником 1024 нових автомобілі.

Крім того, великим попитом минулого місяця передбачувано користувався "француз" Renault Duster. На другому місці опинилася Toyota RAV 4, на третьому - Honda M-NV.

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