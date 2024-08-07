Українці стали більше купувати автомобілів. Так, у липні в Україні купили близько 6,4 тисячі нових легкових авто.
"Укравтопром" зазначає, що із загальної кількості машин 67% легковиків купили приватні клієнти. Порівняно з липнем минулого року продажі нових авто в приватному сегменті збільшилися на 17%, а в корпоративному - на 27%.
Найпопулярніші авто серед українців у липні:
- TOYOTA RAV-4 - 302 одиниці;
- HONDA M-NV - 223;
- MAZDA CX5 - 136;
- KIA Sportage - 135;
- RENAULT Duster - 133.
При цьому компанії закупили:
- RENAULT Duster - 408 одиниць;
- TOYOTA Hilux - 140;
- SKODA Octavia - 106;
- MITSUBISHI L200 - 101;
- TOYOTA RAV-4 - 85.
Новини авторинку України
В Україні зріс попит на нові автомобілі. У липні було зареєстровано на 20% більше нових легковиків, ніж торік. Якщо порівнювати з червнем 2024-го, то споживча активність на автомобільному ринку зросла на 24%. Ще кращі показники цього року були хіба що в березні.
Загалом протягом липня в Україні зареєстрували приблизно 6,4 тисячі нових легкових авто. Якщо дивитися на бренди, то тут лідером залишилася Toyota з показником 1024 нових автомобілі.
Крім того, великим попитом минулого місяця передбачувано користувався "француз" Renault Duster. На другому місці опинилася Toyota RAV 4, на третьому - Honda M-NV.