Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргазвидобування", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-1,5 грн/л.

В Україні за тиждень (4-11 лютого) середня ціна бензину А-92 зросла на 61 коп./л і склала 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 60 коп./л - до 34,14 грн/л, а дизельне паливо - на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях мережі KLO бензини подорожчали на 40 коп./л: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, бензин А-95 - до 34,99 грн/л. ціна ДП зросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельне паливо в мережі SOCAR подорожчало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргазвидобування", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-1,5 грн/л.

Мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л і ДП - до 32,00 грн/л. на станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 32 грн/л, на "п'ятірку" і дизпаливо - до 33,00 і 32,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", ZOG і "Укр-Петроль" підняли вартість всіх видів палива на 1 грн/л.

Середня ціна:

Зростання цін стало результатом коригування вартості палива 3 лютого відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/л і дизпалива – 28,30 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 35,30 грн/л.

У порівнянні з другою декадою січня середня ціна на бензин зросла на 1,59 грн/л, на дизельне паливо — на 1,46 грн/л.