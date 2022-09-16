У березні парламент скасував акцизний податок на пальне і знизив зобов'язання з ПДВ до 7 відсотків з 20-ти. У серпні уряд ініціював повернення акцизу.

В Україні на сьогодні немає підстав для подорожчання пального в разі повернення акцизів.

Таку думку аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн висловив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я не бачу підстав сьогодні на підвищення ціни, особливо на бензин, після введення акцизу", - сказав експерт.

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Куюн зауважив, що після повернення акцизу ціни на пальне залежатимуть від ринкової кон’юнктури, яка формуватиметься на момент впровадження податку.

"Якби акциз вводили, наприклад, завтра, то, я думаю, що ціни на бензин могли б ще навіть знизитися. Сьогодні потенціал для зниження цін на бензин більший, ніж розмір потенційного акцизу", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону №7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану", яким передбачено повернення акцизу на пальне.

14 вересня профільний комітет парламенту підтримав цей законопроект для розгляду у другому читанні.

За інформацією першого заступника голови комітету Ярослава Железняка, фінальною версією проекту передбачено такі ставки: бензин - 100 євро за 1 тис. літрів, дизель – 100 євро за 1 тис. літрів, газ - 52 євро за 1 тис. літрів.

Для біопального ставку зі 100 євро зменшили до 26 євро за 1 тис. літрів та біодизеля – 18 євро за 1 тис. літрів. І такі ставки для "біо-" діятимуть 5 років.

Ставка ПДВ для всіх видів пального залишається на рівні 7%.

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